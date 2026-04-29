Carmen explota contra Tasio tras descubrir su “amistad” con Paula: “¿Hay algo más entre vosotros?”

Paula fue readmitida en la casa familiar con una condición, ¡no volver a cruzarse con Tasio! A Carmen le ha parecido sospechoso que la joven asistenta no vaya a trabajar en la planta del matrimonio: “¿Tú no tendrás nada que ver con esto?”.

Tasio ha decidido sincerarse con su mujer y confesarle que él es el culpable de este cambio: “Cometí un error”. El joven no se ha andado con rodeos y le ha confesado que estuvo consolando a Paula el día que llegó tarde a la comida.

Esta noticia ha provocado la ira de Carmen, ¡que sospecha que su marido tenga algo más que una amistad con la asistenta!: “No entiendo por qué me mentiste”, le ha reprochado.

Además, el hijo de Damián le ha seguido confesando que su “amistad” con Paula va de largo, aunque ha jurado que no hay nada de entre ellos.

“No mereces que te dirija la palabra en la vida”: Esta declaración, lejos de tranquilizar a Carmen le ha hecho enfadarse aún más y se ha marchado de la habitación dejando a Tasio con la palabra en la boca.

¿Qué sucederá cuando Carmen descubra toda la verdad sobre la supuesta amistad e Paula y Tasio?