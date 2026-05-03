Miguel pierde el control y Manuela huye de casa tras un fuerte enfrentamiento

En mitad de una discusión en la habitación, Miguel pierde los papeles, echa la llave y empieza a gritar. Convencido de que entre su hermano y su mujer hay algo más que una amistad, la situación se vuelve insostenible y los gritos alertan al resto de la casa.

Toscano da la voz de alarma y avisa a María, que llega rápidamente, angustiada por lo que está ocurriendo. Mientras tanto, dentro, la tensión sigue creciendo. Miguel no deja de exigir: “¡Que me abras la puerta!”.

Fuera, Bosco intenta derribar la puerta, dispuesto a intervenir como sea, mientras Julio trata de calmar a su hijo sin éxito. La situación es cada vez más grave.

Finalmente, Bosco consigue tirar la puerta abajo. Dentro, encuentran a Manuela encerrada en el baño. Asustada, aguanta hasta que escucha la voz de su madre.

Es entonces cuando abre la puerta. Sin decir nada más, decide marcharse con María.

Miguel, completamente alterado, intenta detenerla, le pide que no se vaya. Pero Manuela no duda. Sale de la casa y se marcha con su madre mientras que Julio y Bosco intenta tranquilizar a Miguel.