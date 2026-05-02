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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe, en peligro tras salvar a Rodrigo de Valentina

La francesa no duda en hacerle frente a militar por proteger a su amiga.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe, en peligro tras salvar a Rodrigo de Valentina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Pablo está dispuesto a todo por recuperar a su mujer. El empresario le dirá a su hija que quiere soprender a Nieves con una cena romántica. ¿Conseguirá reconuistarla?

Marta se lanza y escribirá una carta a Fina a ese apartados de correos de Argentina, aunque no tiene la certeza de recibir respuesta.

Por otro lado, Cloe intentará besar a Marta, pero la De la Reina se apartará. Ella solo puede pensar en Fina.

Damián le pedirá ayuda a Pablo para frenar a Gabriel y su malvado plan: no va a favor de la empresa sino en contra de su familia.

Carmen y Tasio protagonizarán un tenso momento. La joven se volverá a enfadar con él al ver que su marido defiende a capa y espada a Paula y tomará una drástica decisión: marcharse de la habitación que comparte con Tasio. ¡No va a dormir más a su lado!

Beatriz volverá a rememorar su pasado con Gabriel y le dirá que ha visto que aún conserva su alianza...¡ambos esatrán a punto de besarse!

Y Rodrigo volverá a sembrar el caos y el miedo apareciendo de nuevo en la colonia para llevarse a Valentina a la fuerza. Cloe se interpondrá, pero ella saldrá perjudicada.¡Rodrigo está dispuesto a todo! ¿Qué pasará?

Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer.

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