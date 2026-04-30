Damián y Digna, en guerra contra Gabriel y su nueva propuesta: “Lucharemos juntos por la familia Merino De la Reina”

El director de la fábrica no puede soportar que Julia se haya reconciliado con Damián y Gabriel decide vengarse de él imponiendo una nueva medida en contra de su familia.

Andrés y Digna se lo cuentan todo a Damián que se queda impactado con la noticia. Gabriel quiere dejar de producir los perfumes más caros de los De la Reina y crear solo lo de Brossard que son más baratos y tienen menor coste.

“Pretende que renunciemos a un prestigio logrado durante años”, le dice Digna muy enfadada añadiendo que solo lo hace para hacerles daño.

Andrés le cuenta que están atados de pies y manos porque es una orden y no pueden hacer nada.

Sin embargo, Damián no va a permitirlo ya que está convencido de que esto es en venganza por haber recuperado el cariño de su nieta.

Pero Damián y Digna lo tienen claro: van a luchar juntos para devolver a la familia Merino-De la Reina lo que les pertenece.