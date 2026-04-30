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Capítulo 551

Carmen marca territorio plantándole cara a Paula: “La próxima vez que busques un hombro donde llorar que no sea el de un hombre casado”

La mujer de Tasio le deja las cosas claras a la asistenta de la casa.

Carmen marca su territorio y planta cara a Paula: “La próxima vez que busques un hombro donde llorar que no sea el de un hombre casado”

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Carmen está muy enfadada desde que Tasio le confesó que el día que no llegó a la comida en su honor que Carmen le había preparado con tanto esfuerzo y cariño, estuvo consolando a Paula porque había roto con su novio.

Sin embargo, Carmen no se fía nada. No entiende que Tasio se lo cuente ahora y sospecha que puede que haya algo más.

Después, Carmen no duda en enfrentarse a Paula para dejarle las cosas claras. Le dice que sabe por qué su marido llegó tarde a la comida y que también sabe que le ha estado enseñando a jugar al ajedrez por la noche.

Paula intenta justificarse, pero Carmen es implacable con ella: “¿Igual a ti se te olvida que Tasio es un hombre casado?”, le dice marcando territorio.

Carmen le advierte: debe buscarse otro hombro donde llorar y no en el de un hombre casado y, mucho menos, en el de Tasio. Y eso que no sabe que su marido y Paula se han besado un par de veces. ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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