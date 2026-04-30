Carmen marca territorio plantándole cara a Paula: “La próxima vez que busques un hombro donde llorar que no sea el de un hombre casado”

Carmen está muy enfadada desde que Tasio le confesó que el día que no llegó a la comida en su honor que Carmen le había preparado con tanto esfuerzo y cariño, estuvo consolando a Paula porque había roto con su novio.

Sin embargo, Carmen no se fía nada. No entiende que Tasio se lo cuente ahora y sospecha que puede que haya algo más.

Después, Carmen no duda en enfrentarse a Paula para dejarle las cosas claras. Le dice que sabe por qué su marido llegó tarde a la comida y que también sabe que le ha estado enseñando a jugar al ajedrez por la noche.

Paula intenta justificarse, pero Carmen es implacable con ella: “¿Igual a ti se te olvida que Tasio es un hombre casado?”, le dice marcando territorio.

Carmen le advierte: debe buscarse otro hombro donde llorar y no en el de un hombre casado y, mucho menos, en el de Tasio. Y eso que no sabe que su marido y Paula se han besado un par de veces. ¿Qué pasará?