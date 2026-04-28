Capítulo 549
“Lo hago por mamá”: Miguel le pide a su padre que vuelva a casa
El joven Salazar no perdona a su padre, pero toma una inesperada decisión.
Miguel sigue muy enfadado con su padre. No le perdona que le haya sido infiel a su madre con Marisol e, incluso, le pide que se marche de casa.
Nieves lo está pasando muy mal. Tampoco le perdona a su marido su traición, pero le echa mucho de menos. ¡Sigue muy enamorado de él!
Miguel, consciente de lo mucho que su madre está echando de menos a Pablo, le pide a su padre que vuelva a casa.
“He venido que a pedirte que vuelvas a casa por mamá”, le dice Miguel, aunque le deja claro que su mayor deseo es no tener que volver a convivir con él.
