Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se enfrenta violentamente a Gabriel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Pablo plantará cara a Gabriel! Al director financiero no le sentará nada bien que Gabriel se entrometiera en su matrimonio y le dejará las cosas claras.

Además, la familia De la Reina se hará eco del robo cometido por Álvaro y Gorito y Gabriel sospechará que hay un topo en la empresa. ¿Podrán recuperarse de esta dura pérdida económica?

En otro orden de cosas, la tensión entre Mabel y Salva seguirá más presente que nunca. El cantinero no podrá más con esta situación y le pedirá a su exnovia hablar las cosas. ¿Terminarán reconciliándose o será una ruptura definitiva?

Finalmente, Tasio creerá que Carmen ha pasado la noche con David y no dudará en reprocharle su repentina cercanía con él. Esta acusación enfadará aún más a la sevillana, que no da crédito a que su marido dude de ella.

Además, Paula citará a Tasio de nuevo para volver a verse y pasar la noche juntos. ¿Aceptará el hijo de Damián o se mantendrá firme?

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