Claudia y Mabel hacen las paces y vuelven a ser amigas: “En esta historia no hay culpables”

No han sido días fáciles para la amistad entre Claudia y Mabel, ¡pero por fin se han reconciliado!

Con ayuda de Miguel y Valentina, Claudia se ha dado cuenta de que su amistad con Mabel no podía terminar de esta forma y se ha animado a aclarar las cosas con ella: “Esto no tiene sentido”, ha confesado la joven.

Mabel ha querido disculparse por no haberle contado sus sentimientos hacia el cantinero y le ha aclarado que Salva nunca quiso jugar con ella: “Te enteraste de la peor manera posible”.

Además, Claudia también ha pedido perdón a la hija pequeña de los Salazar por haberse dejado cegar por sus sentimientos. Y es que, se ha dado cuenta de que “en esta historia no hay culpables”.

Finalmente, las jóvenes han aparcado sus diferencias y han decidido retomar su amistad, sellando esta emotiva reconciliación con un tierno abrazo.