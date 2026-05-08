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En tierra lejana

Cihan sorprende a Alya por su cumpleaños con un regalo muy especial

Ni la fiebre ni el agotamiento han impedido que Cihan demuestre lo que siente. El líder de los Albora ha sorprendido a Alya con un detalle que nadie vio venir.

Cihan sorprende a Alya por su cumpleaños con un regalo muy especial

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Alya, volcada en su papel de médica, ha intentado bajarle la fiebre a Cihan a base de paños húmedos, entre las quejas y bromas de él: “Me estoy congelando, lo haces a propósito para vengarte”.

A pesar de los reproches, la complicidad entre los dos ha traspasado la pantalla, demostrando que hay una conexión que ya no pueden negar. Pero el gran momento ha llegado cuando Cihan le ha pedido a Alya que buscara algo en el bolsillo de su chaqueta.

Tras dudar unos segundos, la doctora ha encontrado una pequeña caja. “Ábrela”, le ha ordenado él. Al ver ese precioso colgante de Ave Fénix, Alya se ha quedado paralizada al darse cuenta de que Cihan no se ha olvidado de ella.

“¿No es tu cumpleaños?”, le ha preguntado él antes de desearle un feliz 14 de febrero por adelantado. Este regalo, entregado en el momento más vulnerable de Cihan, ha sido el un golpe a la coraza de Alya, simbolizando el renacer de su propia historia. La doctora, que siempre intenta que no la "invadan las emociones", se ha quedado sin defensas ante un hombre que, incluso delirando por la fiebre, solo ha pensado en hacerla feliz.

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¡Sorpresa en la mansión! El momento más tierno de Cihan y Alya para celebrar el cumpleaños de su príncipe

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