Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, cegado por los celos, se deja llevar con Paula

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tras el fuerte enfrentamiento entre Andrés y Rodrigo, parece que el joven De la Reina se irá recuperando poco a poco. Begoña le curará las heridas a Andrés y Valentina agradecerá a su novio lo que ha hecho por ella.

Por otro lado, Cloe atenderá una llamada que le dirá una información importante sobre Fina y la francesa dudará si contarle o no esta nueva pista a Marta. ¿Qué hará?

Gabriel aceptará la propuesta de Pablo, pero le dará donde más le duele: le contará a Nieves que su marido le confesó su infidelidad solo por su ambición profesional y no porque se haya arrepentido. ¡La enfermera se quedará en shock!

Después, la amdre de Miguel y Mabel se enfrentará a su marido y tomará una importante decisión que dejará a Pablo sin palabras.

Beatriz dará un paso más y volverá a seducir a Gabriel y esta vez el marido de Begoña no podrá renunciar a sus encantos. ¿Qué pasará?

Y Carmen se irá a dormir a la habitación de las chicas lo que provocará que Tasio se piense que se ha ido a pasar la noche con David y él, sin poder reprimir sus celos, se lanzará a besar a Paula. ¿Pasarán la noche juntos?

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