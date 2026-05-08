Capítulo 556
Tasio se disculpa con Carmen tras descubrir que no pasó la noche con David, pero sigue ocultando la verdad sobre Paula
La sevillana sigue sin creer a su marido y está segura de que su marido le está ocultando la verdad.
¡El matrimonio entre Tasio y Carmen está en la cuerda floja! Y es que, el hijo de Damián creía que Carmen y David habían pasado la noche juntos; sin embargo, ha descubierto que no fue así y que su mujer durmió en la colonia.
El joven ha querido disculparse con la sevillana y ella le ha reprochado su desconfianza: “¿Crees que por haber discutido me voy a tirar a los brazos de otro hombre?”, ha sentenciado.
Y aunque Tasio ha intentado excusarse, Carmen le ha dejado las cosas claras y le ha avisado de que sigue sospechando que entre él y Paula hay algo más: “No estás siendo sincero conmigo”.
“Yo ya te lo he contado todo”: Tasio no ha dado su brazo a torcer y ha seguido negando la realidad, pero Carmen ha dado por terminada la conversación, no sin antes recordarle que sabe que está mintiendo: “Conozco tu mirada y sé que hay algo más". ¿Terminará el joven por confesarle la verdad?
