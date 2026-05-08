Capítulo 556
Marta se derrumba tras conocer una triste noticia sobre Fina… ¡ha estado muy enferma y nadie sabe dónde está!
La hija de Damián ha podido hablar con Argentina para conocer el paradero de su exnovia, pero las noticias no han sido buenas.
Después de conocer la información que Cloe le había ocultado, Marta se ha apresurado a llamar a la Asociación de Fotógrafos de Rosario para preguntar sobre Fina. Sin embargo, ha recibido una noticia que la ha dejado sin palabras.
Y es que, le han revelado… ¡Fina ha estado muy enferma y que desde entonces no saben nada de ella!
Esta amarga información ha dejado en shock a la joven, que teme que su exnovia no se encuentre bien y que no pueda volver a verla nunca más.
Andrés se encontraba en el despacho y ha intentado consolar a su hermana, quien se ha derrumbado al conocer esta triste información ¿Se encontrará bien Fina? ¿Podrá Marta contactar con ella?
