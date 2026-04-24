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Capítulo 547

“Nunca quise hacerte daño”: Salva intenta pedir perdón a Claudia… ¡y ella lo echa de la tienda!

El cantinero ha querido justificarse, pero la dependienta ha hecho oídos sordos y ha dejado claro que no quiere saber nada de él.

Salva intenta pedir perdón a Claudia

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¡Claudia está devastada! Después de descubrir el romance entre Salva y Mabel, la dependienta no quiere saber nada de la pareja. Así de claro se lo ha dejado a Salva cuando ha entrado en la tienda para pedir perdón.

“En ningún momento he querido hacerte daño ni jugar contigo”, ha confesado el cantinero a Claudia, a quien le ha dicho que creía que se estaban haciendo amigos.

Sin embargo, la joven le ha recordado que los amigos no tienen citas y que debería haberse dado cuenta de sus sentimientos.

Salva, consciente de que no iba a lograr su perdón, ha querido interceder por Mabel y ha rogado a Claudia que no se enfade con ella: “Nunca ha querido hacerte daño”.

No obstante, la dependienta no ha dado su brazo a torcer y ha dejado claro que no quiere saber nada de Mabel: “Ha sido una falsa amiga conmigo”.

Finalmente, Claudia ha pedido al cantinero que se marche de la tienda y que la dejen en paz. Todo apunta a que Salva y Mabel tendrán difícil lograr su perdón, ¿lo conseguirán?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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