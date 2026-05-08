Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 556 de Sueños de libertad; 8 de mayo: Begoña sospecha que Beatriz y Álvaro son pareja

La mujer de Gabriel los ha descubierto hablando en los jardines y tras ello le ha ofrecido a la niñera tener algún día libre para que pueda estar con él.

Begoña sospecha que Beatriz y Álvaro son pareja

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

¡Claudia y Mabel por fin se han reconciliado! Las jóvenes han antepuesto su amistad sobre cualquier cosa y han puesto fin a este distanciamiento con un sincero abrazo.

Mientras tanto, los problemas no han parado de crecer en la empresa… ¡dos clientes han roto sus contratos con la perfumera y tendrán que pagarles una indemnización!

Esta situación ha dejado hundido a Gabriel y Damián ha aprovechado para pedirle a su mujer que luche por la empresa.

En otro orden de cosas, Tasio ha descubierto que David y Carmen no pasaron la noche juntos y le ha pedido disculpas a su mujer, que sospecha que entre Paula y Tasio hay algo.

Además, Cloe ha terminado contándole a Marta la información que recibió sobre Fina. Después, la hija de Damián ha descubierto, ¡que su exnovia está enferma!

Finalmente, Begoña ha visto a Beatriz y a Álvaro en los jardines y cree que tienen algo. ¿Descubrirá quién es realmente?

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña sospecha que Beatriz y Álvaro son pareja

Capítulo 556 de Sueños de libertad; 8 de mayo: Begoña sospecha que Beatriz y Álvaro son pareja

Marta se derrumba al conocer que Fina ha estado muy enferma

Marta se derrumba tras conocer una triste noticia sobre Fina… ¡ha estado muy enferma y nadie sabe dónde está!

Marta, furiosa con Cloe

Marta, furiosa con Cloe tras descubrir que le ocultó información sobre Fina: “Pensaba que te importaba”

Claudia y Mabel hacen las paces
Capítulo 556

Claudia y Mabel hacen las paces y vuelven a ser amigas: “En esta historia no hay culpables”

Tasio se disculpa con Carmen tras descubrir que no pasó la noche con David, pero sigue ocultando la verdad sobre Paula
Capítulo 556

Tasio se disculpa con Carmen tras descubrir que no pasó la noche con David, pero sigue ocultando la verdad sobre Paula

Cihan sorprende a Alya por su cumpleaños con un regalo muy especial
En tierra lejana

Cihan sorprende a Alya por su cumpleaños con un regalo muy especial

Ni la fiebre ni el agotamiento han impedido que Cihan demuestre lo que siente. El líder de los Albora ha sorprendido a Alya con un detalle que nadie vio venir.

Can deja en visto a Sonia, ¿quiere alejarse de ella?
Mejores momentos | Capítulo 3

Can deja en visto el mensaje de Sonia, ¿quiere alejarse de ella?

El miedo al compromiso comienza a rondar la cabeza de Can, incapaz de olvidar la conversación que ha mantenido con su amigo Daryl.

“¿Has insinuado que quieres intentar algo con Can?”, el discurso de Sonia sorprende a Ruth y a Lidia

“¿Has insinuado que quieres intentar algo con Can?”, el discurso de Sonia sorprende a Ruth y a Lidia

Albany abre su corazón con Sonia: “Solo quiero lo mejor para vosotras, ¿por qué nunca me contáis nada?”

Albany abre su corazón con Sonia: “Solo quiero lo mejor para vosotras, ¿por qué nunca me contáis nada?”

Un audio de Ruth sacude la relación de Daryl y Carol

Un audio de Ruth sacude la relación de Daryl y Carol: “¿Qué es el club Zafiro?”

Publicidad