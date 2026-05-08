Capítulo 556 de Sueños de libertad; 8 de mayo: Begoña sospecha que Beatriz y Álvaro son pareja

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Claudia y Mabel por fin se han reconciliado! Las jóvenes han antepuesto su amistad sobre cualquier cosa y han puesto fin a este distanciamiento con un sincero abrazo.

Mientras tanto, los problemas no han parado de crecer en la empresa… ¡dos clientes han roto sus contratos con la perfumera y tendrán que pagarles una indemnización!

Esta situación ha dejado hundido a Gabriel y Damián ha aprovechado para pedirle a su mujer que luche por la empresa.

En otro orden de cosas, Tasio ha descubierto que David y Carmen no pasaron la noche juntos y le ha pedido disculpas a su mujer, que sospecha que entre Paula y Tasio hay algo.

Además, Cloe ha terminado contándole a Marta la información que recibió sobre Fina. Después, la hija de Damián ha descubierto, ¡que su exnovia está enferma!

Finalmente, Begoña ha visto a Beatriz y a Álvaro en los jardines y cree que tienen algo. ¿Descubrirá quién es realmente?

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