Tragedia en la fábrica: Rodrigo muere por un disparo de la Guardia Civil y Andrés resulta gravemente herido

Rodrigo no para de atemorizar a Valentina. Está dispuesto a todo con tal de recuperarla, aunque sea a la fuerza, y no va a parar hasta conseguirlo .

Tras varios intentos, el militar vuelve a presentarse en la colonia y esta vez pierde totalmente el control al ver a la que fue su novia en actitud cariñosa con Andrés.

"Es mi novia", le dice Rodrigo a Andrés a lo que el De la Reina le responde que se equivoca y le exige que deje de molestarla.

Sin embargo, Rodrigo no va a parar y le asegura que jamás podrá borrarle de su vida.

Andrés el amenza con arruinar su futuro como militar, si sigue molestando a su novia y entonces Rodrigo se abalanza sobre Andrés golpeándole sin parar.

Andrés se defiende, pero los gritos de Valentina rogándoles que paren no consiguen evitar una brutal pelea entre ambos.

Cuando Andrés creía que le habría derrotado, Rodrigo coge una madre de gran tamaño con el objetivo de golpear al hermano de Marta, pero los gritos de Begoña, que pasaba por allí, le alertan.

Entonces aparece la Guardia Civil y cuando parecía que Rodrigo iba a terminar lo que habia empezado golpeando al hijo de Damián, un guardia...¡dispara a Rodrigo que cae al suelo de golpe! Ha muerto.

Valentina se queda en shock mientras Begoña corre a socorrer a Andrés que está gravemente herido. ¿Se recuperará?