Capítulo 556
Marta, furiosa con Cloe tras descubrir que le ocultó información sobre Fina: “Pensaba que te importaba”
La francesa finalmente se ha decantado por contarle a su exnovia todo sobre la llamada desde Argentina.
Publicidad
Desde que Cloe recibió una llamada de la Asociación de Fotógrafos de Rosario, la francesa se ha debatido si contarle a Marta esta información sobre el paradero de Fina.
Finalmente, se ha armado de valor y ha decidido ayudar a su exnovia a encontrar al amor de su vida contándole todo sobre esta esperanzadora información: “Me han confirmado que Fina es una de las socias”.
Todo ha cambiado cuando a Cloe no le ha quedado más remedio que confesar que, realmente, la llamaron ayer, lo que ha provocado la furia de Marta: “Pensaba que te importaba”, ha remarcado.
Y es que, precisamente ese es el problema: “Aún me importas”, ha admitido la joven antes de pedirle perdón y desearle suerte en la búsqueda de Fina. ¿Podrá perdonarla Marta?
Publicidad