Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los De la Reina buscan el apoyo de Tasio para que Marta asuma la dirección de la fábrica

Damiánintentará acercarse, de nuevo, a Tasio. Le volverá a tender su mano y el joven agradecerá a su padre que respetase su decisión de no acudir al funeral de su madre.

Por otro lado, Begoña seguirá con dudas con respecto a María. Estará convencida de que la joven está engañando a todos y que ha empezado a volver a caminar. Por eso, le pedirá a Luz que le haga un reconocimiento a María para ver si realmente tiene o no sensibilidad en las piernas.

Don Agustín criticará con dureza el lanzamiento del nuevo perfume de Perfumerías De la Reina: 'Pasión oculta'. Les dirá a las chicas de la tienda que con ese nombre incita al pecado.

Andrés intentará buscar el apoyo de Tasio para que Marta asuma la dirección de la fábrica. Don Pedro no está en condiciones de seguir asumiendo ese cargo y deben buscar a un sustituto. ¿Qué decisión tomará él?, ¿votará en favor de su familia o le seguirá dando todo su apoyo a don Pedro?

Además, Cristina intentará que Irene le de una oportunidad a don Pedro y le perdone. ¿Lo conseguirá?

