Última hora guerra Rusia y Urania, en directo: Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Sigue en directo la última hora de la guerra entre Rusia y Ucrania después de que la OTAN interceptara varios cazas rusos sobrevolando Estonia.
El Ministerio de Defensa de Estonia denunció este viernes que tres cazas MIG-31 rusos violaron su espacio aéreo durante unos doce minutos, obligando a la intervención de la patrulla aérea de la OTAN. Se trata de la tercera incursión denunciada por un país aliado en las últimas semanas, tras los incidentes reportados por Polonia y Rumanía.
Rusia, por su parte, ha rechazado la acusación. El Ministerio de Defensa aseguró que los aviones "no se desviaron de la ruta de vuelo acordada" y que "no violaron el espacio aéreo estonio", asegurando que la operación se realizó sobre "aguas neutrales del mar Báltico a una distancia de más de tres kilómetros de la isla de Vaindloo",
Reacción de la Unión Europea y de Finlandia
La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó lo ocurrido de "provocación extremadamente peligrosa" y garantizó que Bruselas "se solidariza plenamente con Estonia". "Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", advirtió.
También el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, condenó el episodio, al que definió como "una acción totalmente condenable e imprudente" por parte de Moscú que "aumenta aún más las tensiones".
Polonia refuerza su defensa aérea
El Ejército polaco anunció el despliegue de cazas y sistemas antiaéreos en su espacio aéreo tras la incursión rusa en Estonia y los recientes ataques de largo alcance contra Ucrania. Según el mando operativo, "todas las fuerzas y recursos disponibles" han sido activados para garantizar la seguridad en la frontera oriental de la OTAN.
Rusia lanza 580 drones y 40 misiles en un "ataque masivo" a Ucrania
Los bombardeos han dejado al menos tres muertos y más de una decena de heridos en Dnipró, donde un misil impactó en un edificio residencial. Zelenski denuncia que Moscú busca "aterrorizar a la población civil".
El presidente de Ucrania, denunció este sábado que Rusia lanzó durante la noche del viernes al sábado 580 drones y 40 misiles balísticos y de crucero contra distintas regiones del país. "Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", afirmó Zelenski en su canal de Telegram.
Ataques con drones contra refinerías rusas
Mientras tanto, Moscú informó que sus defensas antiaéreas derribaron 149 drones ucranianos durante la noche del viernes al sábado, la mayoría en las regiones de Rostov, Sarátov y Crimea.
Algunos aparatos alcanzaron instalaciones petroleras en Sarátov y Samara, provocando explosiones. El gobernador de Sarátov, Román Busarguin, confirmó que una mujer resultó herida y permanece hospitalizada tras el ataque.
Las primeras damas de Estados Unidos y Ucrania, Melania Trump y Olena Zelenska, mantendrán la próxima semana en Nueva York su primer encuentro privado, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Según adelantó Volodímir Zelenski, la reunión se centrará en cuestiones humanitarias y, especialmente, en la protección de la infancia.
Varsovia anunció el despliegue de aviones y sistemas de defensa aérea tras un ataque ruso en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca. El ejército elevó la alerta al máximo nivel para "garantizar la seguridad" de su espacio aéreo en coordinación con la OTAN.
"Debido a la actividad de las fuerzas aéreas rusas de largo alcance que llevan a cabo ataques en territorio ucraniano, las fuerzas aéreas polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo. De acuerdo con los procedimientos aplicables, se ha activado todas las fuerzas y recursos disponibles", ha informado el mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en una publicación en la red social X que ha recogido Europa Press.
Las autoridades confirmaron dos fallecidos y más de 25 heridos tras nuevos ataques rusos contra Dnipropetrovsk y Jmelnitski. Uno de los bombardeos alcanzó un edificio residencial y dejó en estado crítico a un hombre con quemaduras en el 70% del cuerpo.
El Ejército ucraniano asegura que Rusia ha sufrido más de 1,1 millones de bajas entre muertos y heridos desde el inicio de la invasión. Calcula también pérdidas de más de 11.000 tanques, 61.000 drones y 422 aviones. Moscú no actualiza sus cifras desde hace meses. Las FFAA ucranianas afirman que más de mil soldados rusos han muerto o han resultado heridos en el último día, según informa Europa Press.
El presidente ucraniano denunció que un misil ruso con municiones de racimo impactó en un edificio de apartamentos en Dnipró, dejando al menos tres muertos y decenas de heridos. Pide más armas y sanciones para frenar lo que califica de "terrorismo" ruso.
Según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha tratado de un "ataque masivo" en el que las tropas rusas han lanzado 580 drones y 40 misiles balísticos y de crucero contra territorio del país europeo.
El Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas antiaéreas interceptaron 149 drones ucranianos en una sola noche, con ataques concentrados en Rostov, Sarátov y Crimea. Explosiones alcanzaron refinerías en Sarátov y Samara, dejando una mujer herida: "Una persona resultó herida en el incidente. La mujer fue hospitalizada de inmediato y recibió la asistencia necesaria. Actualmente se encuentra en observación en el hospital", dijo , el gobernador de Sarátov, Román Busarguin, en redes sociales.
El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, ha condenado la violación rusa del espacio aéreo estonio durante 12 minutos el viernes por tres cazas MIG-31 de Rusia. El titular de Defensa finlandés calificó este sábado lo ocurrido de "una acción totalmente condenable e imprudente por parte de Rusia" que aumenta "aún más las tensiones, y la culpa es exclusivamente de Rusia".
El Ejército polaco ha anunciado el despliegue de aviones de su fuerza aérea para garantizar la seguridad de su espacio aéreo. Debido a la actividad de las fuerzas aéreas rusas de largo alcance que llevan a cabo ataques en territorio ucraniano, las fuerzas aéreas polacas y aliadas han comenzado a operar en nuestro espacio aéreo. De acuerdo con los procedimientos aplicables, se ha activado todas las fuerzas y recursos disponibles", ha informado el mando operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en X.
"Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad en las zonas limítrofes con las zonas amenazadas", ha apostillado el Ejército.
La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha avisado de que la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia es una "provocación extremadamente peligrosa" que solo sirve para elevar más las tensiones en la región. "La Unión Europea se solidariza plenamente con Estonia. Seguiremos apoyando a nuestros Estados miembros para que refuercen sus defensas con recursos europeos", ha dicho en un mensaje en redes sociales Kallas.
"Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", ha zanjado.
El Gobierno de Rusia ha asegurado que sus fuerzas aéreas no han violado el espacio aéreo de Estonia y ha defendido que sus aviones han mantenido en todo momento el itinerario previsto, respetando el Derecho Internacional.
"El 19 de septiembre, tres aviones rusos equipados con MiG-31 se estacionaron en el aeropuerto de Kaliningrado, en Kareli. El vuelo se realizó en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo, sin violar las fronteras territoriales de ningún país, tal y como lo confirma un seguimiento objetivo", ha expuesto el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. En el mismo informe, el Kremlin ha insistido en que "los aviones rusos no se desviaron de la ruta de vuelo acordada y no violaron el espacio aéreo estonio".
Buenos días y gracias por seguir la última hora de la guerra entre Rusia y Ucrania.
