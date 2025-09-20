Última hora guerra Rusia y Urania, en directo: Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

El Ministerio de Defensa de Estonia denunció este viernes que tres cazas MIG-31 rusos violaron su espacio aéreo durante unos doce minutos, obligando a la intervención de la patrulla aérea de la OTAN. Se trata de la tercera incursión denunciada por un país aliado en las últimas semanas, tras los incidentes reportados por Polonia y Rumanía.

Rusia, por su parte, ha rechazado la acusación. El Ministerio de Defensa aseguró que los aviones "no se desviaron de la ruta de vuelo acordada" y que "no violaron el espacio aéreo estonio", asegurando que la operación se realizó sobre "aguas neutrales del mar Báltico a una distancia de más de tres kilómetros de la isla de Vaindloo",

Reacción de la Unión Europea y de Finlandia

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó lo ocurrido de "provocación extremadamente peligrosa" y garantizó que Bruselas "se solidariza plenamente con Estonia". "Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", advirtió.

También el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, condenó el episodio, al que definió como "una acción totalmente condenable e imprudente" por parte de Moscú que "aumenta aún más las tensiones".

Polonia refuerza su defensa aérea

El Ejército polaco anunció el despliegue de cazas y sistemas antiaéreos en su espacio aéreo tras la incursión rusa en Estonia y los recientes ataques de largo alcance contra Ucrania. Según el mando operativo, "todas las fuerzas y recursos disponibles" han sido activados para garantizar la seguridad en la frontera oriental de la OTAN.

Rusia lanza 580 drones y 40 misiles en un "ataque masivo" a Ucrania

Los bombardeos han dejado al menos tres muertos y más de una decena de heridos en Dnipró, donde un misil impactó en un edificio residencial. Zelenski denuncia que Moscú busca "aterrorizar a la población civil".

El presidente de Ucrania, denunció este sábado que Rusia lanzó durante la noche del viernes al sábado 580 drones y 40 misiles balísticos y de crucero contra distintas regiones del país. "Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos", afirmó Zelenski en su canal de Telegram.

Ataques con drones contra refinerías rusas

Mientras tanto, Moscú informó que sus defensas antiaéreas derribaron 149 drones ucranianos durante la noche del viernes al sábado, la mayoría en las regiones de Rostov, Sarátov y Crimea.

Algunos aparatos alcanzaron instalaciones petroleras en Sarátov y Samara, provocando explosiones. El gobernador de Sarátov, Román Busarguin, confirmó que una mujer resultó herida y permanece hospitalizada tras el ataque.

