Bruce Willis no ha perdido la sonrisa: la foto con sus hijas en medio de su lucha contra la demencia

Bruce Willis ha vuelto a protagonizar titulares recientemente después de conocerse que vive en una segunda casa por los cuidados especiales que necesita, lo que provocó críticas a Emma Hemming, su mujer.

El actor se retiró de la actuación en 2022 cuando fue diagnosticado con afasia, aunque un año después se confirmó que padece demencia frontotemporal (DFT), que afecta el lenguaje, la movilidad y el comportamiento.

Bruce Willis visto en su coche en California. | Getty

Su mujer, sus hijas y Demi Moore le han cuidado y apoyado en todo momento y frecuentemente publican fotos del actor aunque eso también les haga ser el foco de las críticas.

Ahora, su hija Scout ha subido un post a Instagram en el que se ve una foto de Willis sentado entre sus hijas (Scout y Tallulah). Lo que ha llamado la atención ha sido la sonrisa de Bruce mientras sus hijas lo rodeaban con sus brazos. "Noticias tardías de un verano maravilloso", escribió Scout.

Bruce Willis junto a sus hijas Scout y Tallulah | Instagram @scoutlaruewillis

Una imagen que cobra aún mas relevancia ya que el Daily Mail publicaba hace unas semanas que Willis está grave y que está empeorando rápidamente de su enfermedad.