Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!
El joven no quiere un acercamiento con su padre y considera que una reconciliación es algo imposible.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Damián se ha quedado totalmente hundido tras la conversación con Tasio y se replanteará su papel como padre. Mientras tanto, Tasio organizará todo para dar el último adiós a su madre y tendrá una condición: no quiere que Damián asista al funeral. ¿Qué pasará?
Por otro lado la enfermedad de don Pedro empeora. El empresario ha tenido una recaída y deberá ser ingresado en el hospital. El hombre le pedirá a Luz que llame a Digna ya que quiere que su mujer esté a su lado. Digna, aunque tendrá sus dudas, acabará visitando a don Pedro. Sabe que si no lo hace, en cualquier momento podría denunciarla ante las autoridades.
Marta seguirá echando mucho de menos a Fina y se romperá ante Begoña que intentará consolarla.
Luz intentará animar a María para que no abandone la rehabilitación, pero ella tendrá la decisión tomada. Mientras, Gabriel intentará tranquilizar a María: no perderá a Andrés, aunque él no quiera adoptar a un hijo. ¿Qué estará planeando?
