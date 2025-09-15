Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

El joven no quiere un acercamiento con su padre y considera que una reconciliación es algo imposible.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián se ha quedado totalmente hundido tras la conversación con Tasio y se replanteará su papel como padre. Mientras tanto, Tasio organizará todo para dar el último adiós a su madre y tendrá una condición: no quiere que Damián asista al funeral. ¿Qué pasará?

Por otro lado la enfermedad de don Pedro empeora. El empresario ha tenido una recaída y deberá ser ingresado en el hospital. El hombre le pedirá a Luz que llame a Digna ya que quiere que su mujer esté a su lado. Digna, aunque tendrá sus dudas, acabará visitando a don Pedro. Sabe que si no lo hace, en cualquier momento podría denunciarla ante las autoridades.

Marta seguirá echando mucho de menos a Fina y se romperá ante Begoña que intentará consolarla.

Luz intentará animar a María para que no abandone la rehabilitación, pero ella tendrá la decisión tomada. Mientras, Gabriel intentará tranquilizar a María: no perderá a Andrés, aunque él no quiera adoptar a un hijo. ¿Qué estará planeando?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: "Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos"

"Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz": Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira
Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?
Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?

Digna confiesa toda la verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús De la Reina”

La matriarca de los Merino les cuenta a sus hijos que su primo murió por su culpa.

