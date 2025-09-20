Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan una maleta con un cadáver y detienen a un hombre de 24 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Ha sido un trabajador de limpieza municipal quien ha encontrado la maleta con el cuerpo en su interior. Se ha activado un dispositivo policial que ha permitido la detención del sospechoso vinculado al caso.

Foto de archivo de Mossos d'Esquadra

Foto de archivo de Mossos d'EsquadraMossos d'Esquadra

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un trabajador de limpieza municipal ha descubierto este sábado por la mañana una maleta con un cadáver en su interior en la plaza l'Anxeneta, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Según informa EFE, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y han detenido a un hombre de 24 años del entorno de la víctima en relación con los hechos.

El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana, cuando el empleado municipal que estaba barriendo la zona se topó con la maleta que contenía el cuerpo. De inmediato se activó un dispositivo policial que permitió la detención del sospechoso vinculado al caso.

Fuentes de los Mossos han indicado a EFE que la voz de alarma se dio alrededor de las 7:30 horas de la mañana, cuando empleados de la limpieza estaban barriendo la plaza. Ahí han encontrado la maleta que contenía el cadáver. Cuando uno de los trabajadores la ha abierto, ha encontrado en su interior parte de un cuerpo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que el juzgado de guardia ha procedido este mediodía al levantamiento de las partes del cuerpo de un hombre de la maleta que ha aparecido en la plaza, y que se hace cargo de la instrucción de la causa.

El segundo cadáver en la vía pública en menos de un mes

El Ayuntamiento de Vilanova ha emitido un comunicado en el que agradece la labor de la Policía local y de los Mossos para esclarecer lo sucedido. Al mismo tiempo, ha condenado los hechos y ha pedido "máxima prudencia" en la difusión de información.

El consistorio recuerda que este es el segundo cadáver que ha sido encontrado en la vía pública en septiembre en la localidad. El pasado día 11, otro empleado municipal localizó un cuerpo con signos de violencia en los jardines Francesc Macià. "El valor de la convivencia es fundamental en Vilanova i la Geltrú y trabajaremos para que siga siendo así", señala el Ayuntamiento en su nota recogida por EFE.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el cuerpo sin vida hallado en Vilanova i la Geltrú y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la muerte en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

