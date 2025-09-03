Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide a Tasio que ocupe su puesto como director de la fábrica cuando su enfermedad empeore

El empresario le hace a Tasio una proposición, aunque le oculta la gravedad de su enfermedad.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad..

Manuela descubrirá por un descuido de Damián que Gaspar tiene la intención de dejar la cantina.¿Se marcha para siempre? La tía de Claudia le propondrá a Gaspar una idea para intentar evitar su huida.

Digna, cada vez estará más distante con Don Pedro y le costará mucho disimular su enfado con él. Le pedirá que deje la dirección de la empresa y que su hijo Joaquín podría ser muy buena opción, pero él tiene otro planes. Hablará con Tasio para que sea él quien le sustituya cuando su enfermedad empeora, aunque no le cuenta la gravedad de la misma.

Por otro lado, la crisis de la empresa sigue creciendo mientras Tasio acepta la invitación de Damián. ¡Va a ir a cenar a casa de los De la Reina! ¿Volverán a reconciliarse padre e hijo?

Begoña le contará a Luz que ha vuelto a pasar la noche con Gabriel y que cada vez está más contenta de lo que está empezando a surgir entre ambos.

Además, Irene intentará ponerse en contacto con José. Pondrá un anuncio por palabras en el periódico para intentar encontrarlo.

Y Digna le contará a Joaquín una gran verdad sobre don Pedro que podría cambiarlo todo. ¡No te pierdas todo lo que se viene!

