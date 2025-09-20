Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.50 horas

Un nuevo encuentro entre Octavio y Estrella desata la tensión en los próximos capítulos de La Encrucijada

El empresario se presenta en la casa de César en son de paz, pero el encuentro no sale como él esperaba.

Estrella, personaje de La Encrucijada

Publicidad

Julián López
Publicado:

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la tensión estalla tras la visita de Octavio a la casa de César. El empresario va en son de paz, pero se encuentra también con Estrella, la madre del mexicano.

El último encuentro entre ellos fue desastroso cuando él se presentó como Octavio Oramas y Estrella, presa del pánico, comenzó a llamarle “asesino” en plena calle.

El terror se apodera de Estrella cuando se cruza... ¡con Octavio Oramas!

Estrella sufre de Alzheimer, y cuando ve a Octavio... ¡no se acuerda de quién es! El empresario va en son de paz e intenta no alterar a la madre de César, pero un comentario sobre Roberto Hurtado provoca que Estrella vuelva a entrar en pánico.

El próximo jueves, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Estrella, personaje de La Encrucijada

Un nuevo encuentro entre Octavio y Estrella desata la tensión en los próximos capítulos de La Encrucijada

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez nos habla sobre las novedades de Begoña en Sueños de libertad: "Gabriel le da felicidad máxima"

Samantha Siqueiros, sobre la relación entre David y Julia, su personaje de La Encrucijada: “Sienten una química incontrolable”

Samantha Siqueiros, sobre la relación entre David y Julia, su personaje de La Encrucijada: “Sienten una química incontrolable”

Renacer
En los próximos capítulos

El tiempo se agota para Bahar, Rengin y Cagla: ¿llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde?

Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad
De lunes a viernes a las 15:45h

Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Razones
Las repasamos

Las dos razones de peso por las que Octavio decidió retirar la denuncia contra César y librarle la cárcel

Cuando todo parecía hecho para que César acabase entre rejas, Octavio le pide a Álvaro que retire la denuncia. ¿Por qué? ¡Te lo contamos!

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora
Resumen

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora

La hija de Irene no podía quedarse tranquila sin hablar con su tío antes de que su enfermedad acabe con él. Mientras, don Pedro sigue reteniendo a la fuerza a Digna a su lado.

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”

“Te prometo que he aprendido de mis errores”: Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón

“Te prometo que he aprendido de mis errores”: Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón

Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: “Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera”

Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: “Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera”

Publicidad