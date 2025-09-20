Un nuevo encuentro entre Octavio y Estrella desata la tensión en los próximos capítulos de La Encrucijada

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la tensión estalla tras la visita de Octavio a la casa de César. El empresario va en son de paz, pero se encuentra también con Estrella, la madre del mexicano.

El último encuentro entre ellos fue desastroso cuando él se presentó como Octavio Oramas y Estrella, presa del pánico, comenzó a llamarle “asesino” en plena calle.

Estrella sufre de Alzheimer, y cuando ve a Octavio... ¡no se acuerda de quién es! El empresario va en son de paz e intenta no alterar a la madre de César, pero un comentario sobre Roberto Hurtado provoca que Estrella vuelva a entrar en pánico.

