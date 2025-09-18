Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

María le ha contado a Julia que ha empezado una nueva rehabilitación en Madrid y que estaba muy emocionada.

La niña se ha alegrado por el logro de su tía, sin embargo... ¡le ha llamado la atención que tenía los zapatos llenos de barro!

Ese detalle no ha pasado desapercibido para Julia quien le ha preguntado: María no sabía ni qué decir.

Begoña, muy hábil, escuchaba todo tras la puerta de salón, y ha empezado a creer que quizá María no esté tan enferma como dice.

¿Descubrirá que está mintiendo?