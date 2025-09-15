Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”

Tasio está pasando por uno de los peores momentos de su vida tras el repentino fallecimiento de su madre.

Está hundido y se siente muy mal por no haberse despedido cómo debía de ella y que su última conversación con ella fuese enfadado.

Damián intenta acercarse a su hijo. Le tiende la mano y le dice que no está solo en estos momentos tan duros y que deberían de poner fin a este distanciamiento que no tiene sentido entre padre e hijo, pero Tasio no quiere saber nada de él.

Tasio le dice que no este discurso no va conseguir que todo cambie y que con la muerte de su madre se ha dado cuenta que su relación es imposible y le hace muchos reproches llenos de rabia y dolor: “Por su culpa mi madre y yo acabamos discutiendo”.

El joven le confiesa que ya no podrá reconciliarse con su madre y que esa es una pena que le acompañará toda la vida y que todo es gracias a él.

“Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”, le dice Tasio, entre lágrimas, a un Damián hundido ante las palabras de su hijo. ¿Algún día llegará el esperado acercamiento entre ambos?