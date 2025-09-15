Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 393

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”

Damián intenta consolar a Tasio, pero él le deja claro que no quiere saber nada de él ni de los De la Reina.

Tasio está pasando por uno de los peores momentos de su vida tras el repentino fallecimiento de su madre.

Está hundido y se siente muy mal por no haberse despedido cómo debía de ella y que su última conversación con ella fuese enfadado.

Damián intenta acercarse a su hijo. Le tiende la mano y le dice que no está solo en estos momentos tan duros y que deberían de poner fin a este distanciamiento que no tiene sentido entre padre e hijo, pero Tasio no quiere saber nada de él.

Tasio le dice que no este discurso no va conseguir que todo cambie y que con la muerte de su madre se ha dado cuenta que su relación es imposible y le hace muchos reproches llenos de rabia y dolor: “Por su culpa mi madre y yo acabamos discutiendo”.

El joven le confiesa que ya no podrá reconciliarse con su madre y que esa es una pena que le acompañará toda la vida y que todo es gracias a él.

“Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”, le dice Tasio, entre lágrimas, a un Damián hundido ante las palabras de su hijo. ¿Algún día llegará el esperado acercamiento entre ambos?

