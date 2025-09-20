SU LLAMATIVA REACCIÓN
Kiko Rivera huye a la carrera al ser preguntado por el reencuentro con su hermano Fran tras años sin contacto
Kiko Rivera ha protagonizado una llamativa reacción huyendo de la prensa al ser preguntado por el reencuentro con su hermano Fran tras años sin tener contacto.
Kiko Rivera ha atraído la atención de los medios durante estas últimas semanas tras anunciar su ruptura de Irene Rosales. Junto a ello, el hijo de Isabel Pantoja ha sorprendido con sus últimos movimientos.
Este fin de semana se ha reencontrado con su hermano Francisco Rivera en la estación de AVE y allí compartieron unos minutos en los que se intercambiaron palabras y tal vez dieran los primeros pasos para un acercamiento después de años sin contacto.
El torero desvelaba a Europa Press que se había encontrado con su hermano y confirmaba que habían mantenido una conversación, pero no ha dado más detalles de si este gesto supondrá algo más.
Tras las palabras de Fran, ha sido el DJ el que ha sido preguntado por este espontáneo momento. Sin embargo, Kiko ha emprendido una huida a la carrera al escuchar la pregunta.
Kiko ha echado a correr y ha dejado a los reporteros atrás para salir de la estación de tren y así esquivar estas cuestiones.
Lo cierto es que esta situación con su hermano Fran se produce poco después de confesar que su situación no era la mejor debido a su separación, la cual Fran lamentó ante la prensa. De este modo, es posible que Fran le haya brindado su apoyo.
