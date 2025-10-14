Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta vuelve a Toledo dispuesta a volcarse en su carrera profesional
La empresaria, que había tocado fondo, vuelve a casa un poco más recuperada.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Gabriel ha descubierto que Andrés ha visitado a Remedios y decidirá ir a hablar con ella. ¿Volverá a amenazarla?
Raúl se despedirá de Teo, dejando atrás un capítulo de su vida en la colonia para ir a cumplir su sueño de convertirse en piloto de carreras. ¡El pequeño quiere separarse de él!
Cristina le dirá a Damián que ha cambiado de idea. ¡No va a vender sus acciones y se queda en Toledo! Mientras, Luis le contará a Luz que su compañera se queda en Toledo...
Marta regresará de Madrid algo más recuperada, aunque echando de menos a Fina, y Damián se alegrará de su buen estado de ánimo de su hija.
Gabriel expresará su preocupación a María sobre las acciones de Andrés, que siguen generando desconfianza.
Begoña, tras muchas dudas, finalmente aceptará casarse con Gabriel, y ambos deciden anunciar su compromiso a la familia, aunque aún ocultan el embarazo.
