Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta vuelve a Toledo dispuesta a volcarse en su carrera profesional

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Gabriel ha descubierto que Andrés ha visitado a Remedios y decidirá ir a hablar con ella. ¿Volverá a amenazarla?

Raúl se despedirá de Teo, dejando atrás un capítulo de su vida en la colonia para ir a cumplir su sueño de convertirse en piloto de carreras. ¡El pequeño quiere separarse de él!

Cristina le dirá a Damián que ha cambiado de idea. ¡No va a vender sus acciones y se queda en Toledo! Mientras, Luis le contará a Luz que su compañera se queda en Toledo...

Marta regresará de Madrid algo más recuperada, aunque echando de menos a Fina, y Damián se alegrará de su buen estado de ánimo de su hija.

Gabriel expresará su preocupación a María sobre las acciones de Andrés, que siguen generando desconfianza.

Begoña, tras muchas dudas, finalmente aceptará casarse con Gabriel, y ambos deciden anunciar su compromiso a la familia, aunque aún ocultan el embarazo.

