Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pide matrimonio a Begoña… ¿aceptará casarse con él?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Cristina les contará a sus padres su idea de marcharse de Toledo y comenzar una nueva vida lejos de todo.

Por otro lado, Gabriel le dejará claro a María que no va a permitir que Andréscríe a su hijo mientras ella empezará a sentir celos de Begoña: no podrá evitar pensar que ella jamás tendrá hijos.

Damián pondrá firme al cliente que menospreció a Tasio, y luego se desahogará con Manuela, mostrando su lado más vulnerable.

Además, Raúl recibirá presión por parte de ‘El cuerdas’ para que deje su trabajo en la colonia.

Andrés localizará el origen de la avería de la caldera, dando un paso más en su investigación. Mientras, Andrés confirmará que Remedios se inculpó bajo la amenaza de alguien. ¿Descubrirá Andrés que Gabriel está detrás de todo?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad y adelántate a la emisión en atresplayer.