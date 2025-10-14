Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 414

Andrés le pide a Begoña que no se precipite en su decisión de casarse con Gabriel y ella le confiesa que...¡está embarazada!

El empresario le aconseja a la enfermera que no se precipite en su decisión de casarse con el abogado.

Andrés le pide a Begoña que no se precipite en su decisión de casarse con Gabriel y ella le confiesa que...¡está embarazada!

María se ha enterado que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña y no ha dudado en contárselo todo a su marido.

Andrés, sin poder creérselo, va a hablar con Begoña. Le pide que piense bien las cosas, casi no conoce a Gabriel y no hay ninguna razón para que se case tan pronto.

Pero Begoña le dice que si hay una razón y muy importante: ¡está embarazada! La enfermera le dice todavía no ha aceptado la propuesta de Gabriel: “Lo único que tengo claro es que no me quiero casar solo por el bebé”.

La enfermera le pide que respete su decisión sea cuál sea mientras Andrés intenta digerir todo lo que acaba de escuchar. ¿Se quedará sin hacer nada? O ¿Andrés intentará evitar esa boda cómo sea?

