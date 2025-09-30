Andrés intenta sostener a Marta en su peor momento: “Déjame ayudarte”

En Sueños de libertad, Marta se encuentra hundida y cada vez más afectada por la ausencia de Fina. Carmen, preocupada por ella, alerta a Andrés de la situación y este decide acudir para apoyarla en un momento tan delicado.

Andrés trata de transmitirle esperanza y la invita a no dejarse vencer, pero su referencia al alcohol hiere a Marta. Aunque él insiste en acompañarla a un especialista, ella rechaza cualquier ayuda.