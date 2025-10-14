Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 414

“Huyendo ahora estás condicionando tu futuro”: José le aconseja a Cristina que no renuncie a sus sueños

El padre de la joven no quiere que su hija renuncie a su sueño y le aconseja que piense bien la decisión que está a punto de tomar.

Cristina está dispuesta a dejarlo todo para empezar una nueva vida en Francia. Quiere vender sus acciones de la empresa y comenzar lejos una nueva vida.

Sin embargo, en realidad lo que la perfumista está haciendo es huir de Luis. Se está enamorando de él y no quiere que esto suponga un problema en el futuro.

José, que sabe lo que su hija está sufriendo por amor, le aconseja a su hija que no se marche por y menos ahora que está viviendo su mejor momento en el trabajo: “Aquí has encontrado tu verdadera vocación”, le dice.

José intenta que Cristina recapacite. Le dice que las heridas por amor se curan, pero que hay decisiones que son cruciales en la vida y si se marcha ahora, su futuro cambiará para siempre.

Es una mujer fuerte y valiente y, por eso, José le pide a Cristina que tiene que pelear por su futuro y no renunciar por una relación con su jefe que ni siquiera existe. ¿Qué decisión tomará Cristina?, ¿Hará caso a los consejos de su padre?

