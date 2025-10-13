Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 413

Raúl le propone a Claudia que se marche con él a Madrid... ¡quiere cumplir su sueño!

La joven se queda sin palabras al escuchar la propuesta de su novio y no sabe qué hacer... ¿dejará la fábrica por amor?

Claudia

Raúl le ha propuesto a Claudia que le acompañe a Madrid a perseguir su sueño de ser piloto de carreras...

Justo cuando se acaban de reconciliar, el joven le es sincero, y le cuenta que quiere dejar Perfumerías de la Reina... ¡Y quiere que ella se vaya con él!

La joven, sin saber muy bien qué decir, se ha quedado muda. Tampoco se plantean la relación a distancia entre Toledo y Madrid...

"Yo no quiero dejar a mis amigos, mi familia, mi trabajo...", le ha dicho la joven dubitativa.

Pero el chófer le ha dejado claras sus intenciones: no quiere perderla aunque se vaya a Madrid. ¿En qué quedará todo esto?

