Gabriel sorprende a Begoña con una inesperada pedida de mano: “¿Quieres casarte conmigo?”

Gabriel y Begoña atraviesan una etapa de complicidad y ternura. Entre gestos de cariño y momentos íntimos, el joven decide sorprenderla con una declaración que cambiará su historia. Tras comunicarle que asumirá su papel de padre, Gabriel saca un anillo y le pregunta si quiere casarse con él.

Begoña, completamente en shock, se queda sin palabras ante la inesperada propuesta. Nadie esperaba una escena tan emotiva. Ahora la gran incógnita es qué responderá la enfermera a tan romántico gesto.