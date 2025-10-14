“María, tras un ataque de celos, le revela a Andrés que Gabriel le ha pedido a Begoña que se case con él

María quiere acercarse a Andrés y le dice a su marido que podrían hacer planes juntos. Sin embargo, Andrés le responde que tiene muchas cosas en la cabeza y que no tiene tiempo para ella.

María se enfada con él y le dice que ya sabe que lo que pasa es que no puede dejar de pensar en Begoña y que debería olvidarse de la enfermera de una vez.

“Estás obsesionado con ella”, le dice María a un Andrés que intenta justificarse, pero ya no tiene argumentos.

María, harta de que siempre se repita la misma historia, le acaba confesando a su marido que… ¡Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña!Andrés se queda en shock… ¡no puede ser!

“Más vale que te la quites de la cabeza porque está con otro hombre”, le dice María a Andrés intentando que abra los ojos. ¿Qué pasará ahora?