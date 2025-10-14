Capítulo 414 de Sueños de libertad; 14 de octubre: Begoña duda si aceptar la propuesta de matrimonio de Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Gabriel le ha pedido a Begoña que se case con él, pero ella tiene muchas dudas. Tiene miedo que tomar una decisión precipitada. No quiere casarse solo por estar embarazada y le cuenta a Luz sus miedos.

Joaquín ha intentado que Cristina no venda las acciones a los de De la Reina, mientras José le ha pedido a su hija que no se marche de Toledo y que no renuncie a su sueño de perfumista. ¿Hará caso Cristina a los consejos de su padre?

Por otro lado, Digna se ha enfrentado al desdén de las clientas, que la rechazan debido a no haber heredado nada de don Pedro, afectando a su imagen en la colonia.

Andrés ha contactado con Enriqueta para investigar si sabe algo sobre la implicación de Gabriel en ciertos sucesos.

Además, María le ha informa a Andrés que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña y él no ha dudado en pedirle explicaciones a la enfermera descubriendo que..¡la enfermera está embarazada de Gabriel! ¡Su reacción no se ha hecho esperar!

Y Gabriel le ha confesado a María que quiere que explote la caldera de la fábrica para llevar a cabo su venganza contra los De la Reina. Le ha insistido en que solo habrá daños materiales, pero María ve que ese plan tiene algunas lagunas...

