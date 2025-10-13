Andrés visita a Remedios en la cárcel y le pide la verdad: "Si me asegura que a mi hija no le pasará nada, lo haré"

Andrés ha ido a la cárcel a ver a Remedios tras leer la carta de su hija Enriqueta.

El joven quiere que la mujer le desvele toda la verdad, sabe que ella asumió la culpa por un robo que no cometió y que alguien la está chantajeando: y él está seguro de que es Gabriel.

Remedios, sin embargo, no está por la labor de hablar, tiene miedo de las consecuencias que eso pueda suponer, sobre todo para su hija... ¡no quiere que le pase nada!

Tras varias negativas, la mujer le ha asegurado a Andrés que, si le garantiza la seguridad de Enriqueta, ella le contará todo a él o al juez, pero debe salvaguardar su bienestar. Andrés le ha dado su palabra.

¿Podrá demostrar que Gabriel está detrás de todo esto?