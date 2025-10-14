Antena 3 LogoAntena3
Renacer 13 de octubre

Umay huye aterrada de dos acosadores y acaba atropellada, ¿quién es el joven que la ha salvado?

El conductor, un joven misterioso, la ha salvado de sus asaltantes, pero ahora Umay está sola, inconsciente y a merced de un completo desconocido.

Umay huye aterrada de dos acosadores y acaba atropellada

El miedo se ha apoderado de Umay. Sola en la calle, ha sido abordada por dos hombres que la han acosado con comentarios desagradables. Al intentar alejarse, ellos no la han dejado en paz y la han perseguido hasta un callejón oscuro, donde la han acorralado.

Umay ha gritado pidiendo ayuda, mientras los acosadores se reían de ella y uno de ellos le quitaba la mochila. Desesperada por escapar del callejón, ha salido a la carretera sin mirar y ha saltado encima de un coche que, al verla, ha frenado lo más rápido posible.

La hija de Bahar se ha desmayado en el acto. El conductor del coche se ha convertido en su salvador. Ha ahuyentado a los acosadores, que estaban intentado justificarse gritando que era su hermana mientras huían con su mochila.

Tras verlos huir, se ha encontrado solo, en mitad de la calle, con una chica inconsciente y sin identificación a la que no conoce de nada. ¿La llevará a un hospital?

Series

