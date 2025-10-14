Antena 3 LogoAntena3
"Os haré algo peor que la muerte": la amenaza de Halis a Pelin que la hace romper aguas

El patriarca ha reunido a Pelin y a Serter, ha ordenado una prueba de paternidad secreta y ha hecho una amenaza a quienquiera que haya mentido. La tensión ha sido tan brutal que Pelin ha roto aguas.

Harto de las dudas y las mentiras, Halis ha decidido tomar el control de la situación. Ha juntado a Pelin y a Serter en el salón para pedir explicaciones. Mientras Pelin suplicaba que le creyeran, asegurando que el hijo es de Ferit, Halis ha dejado claras sus intenciones: “Si lo que dices es mentira, te arrepentirás. Os haré a ti y a tu hijo algo muchísimo peor que la muerte”.

Ante las protestas de Pelin, que teme por su reputación, Halis ha sido claro: se hará una prueba de paternidad en secreto, y el resultado decidirá quién de los dos recibirá un castigo ejemplar.

Superada por la situación y las amenazas, Pelin ha comenzado a sentir un fuerte dolor y se ha dado cuenta de que algo iba mal. En mitad del salón y delante de todos, se ha puesto de parto prematuro. Ahora, su bebé y su vida están en peligro. ¿Saldrán adelante?

¿Tendrá razón Serter y es el padre del bebé? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Una nueva vida.

Series

