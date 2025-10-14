La jugada maestra de Saúl: así fue cómo incriminó a Octavio por la muerte de Estrella

Hay mucha gente que quiere vengarse de Octavio. Saúl Garza, el hermano de Mónica, estuvo mucho tiempo entre rejas, pensando y meditando un plan para vengarse del hombre que arruinó su vida.

Saúl se aprovechó de las necesidades de César para escapar de la cárcel el tiempo justo y necesario para tramar su venganza contra el gran empresario, incriminando a Octavio por un delito que no cometió, tal y como él le hizo en el pasado.

Y su plan para encerrar a Octavio pasaba por cobrarse la vida de una víctima colateral: Estrella, la madre de César, fue asesinada por Saúl, aunque todo apuntaba a que había sido Octavio. ¡Así fue cómo lo orquestó todo!

Su salida de la cárcel

Tras muchos años en la cárcel, Saúl encontró en César su salvación, al menos momentánea. El mexicano logró que Saúl obtuviera un permiso de 24 de horas de libertad a cambio de información, y Saúl se aprovechó para escapar.

Ojo por ojo

Cada segundo cuenta, y fuera de la cárcel, Saúl trazó un plan para vengarse de Octavio. Y lo iba a hacer de la manera más poética y dolorosa que había: en el mismo lugar donde el empresario le destrozó la vida veinte años atrás.

Saúl secuestró a Estrella, la madre de César y la encerró en un contenedor en la vieja fábrica abandonada. Octavio acudió al lugar, pensando que quien estaba dentro del contenedor era Mónica, y sus esfuerzos por liberarla fueron en vano.

Hasta que llegó César al lugar y Saúl activó, desde la distancia, el mando para abrir el contenedor. Estrella moría tras la caída, y César culparía de todo a Octavio. ¿Y Saúl? En la cárcel, entregándose por voluntad propia y con Mónica como testigo, logrando que nadie sospechase de él.

