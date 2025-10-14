Antena 3 LogoAntena3
Paralelismos con su pasado

La jugada maestra de Saúl: así fue cómo incriminó a Octavio por la muerte de Estrella

El hermano de Mónica estuvo muchos años en prisión pensando en su plan de venganza contra Octavio.

Saúl Garza

Julián López
Publicado:

Hay mucha gente que quiere vengarse de Octavio. Saúl Garza, el hermano de Mónica, estuvo mucho tiempo entre rejas, pensando y meditando un plan para vengarse del hombre que arruinó su vida.

Saúl se aprovechó de las necesidades de César para escapar de la cárcel el tiempo justo y necesario para tramar su venganza contra el gran empresario, incriminando a Octavio por un delito que no cometió, tal y como él le hizo en el pasado.

Y su plan para encerrar a Octavio pasaba por cobrarse la vida de una víctima colateral: Estrella, la madre de César, fue asesinada por Saúl, aunque todo apuntaba a que había sido Octavio. ¡Así fue cómo lo orquestó todo!

Su salida de la cárcel

Tras muchos años en la cárcel, Saúl encontró en César su salvación, al menos momentánea. El mexicano logró que Saúl obtuviera un permiso de 24 de horas de libertad a cambio de información, y Saúl se aprovechó para escapar.

Laura y César descuidan unos segundos a Saúl… ¡y desaparece sin dejar rastro!

Ojo por ojo

Cada segundo cuenta, y fuera de la cárcel, Saúl trazó un plan para vengarse de Octavio. Y lo iba a hacer de la manera más poética y dolorosa que había: en el mismo lugar donde el empresario le destrozó la vida veinte años atrás.

Saúl secuestró a Estrella, la madre de César y la encerró en un contenedor en la vieja fábrica abandonada. Octavio acudió al lugar, pensando que quien estaba dentro del contenedor era Mónica, y sus esfuerzos por liberarla fueron en vano.

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Hasta que llegó César al lugar y Saúl activó, desde la distancia, el mando para abrir el contenedor. Estrella moría tras la caída, y César culparía de todo a Octavio. ¿Y Saúl? En la cárcel, entregándose por voluntad propia y con Mónica como testigo, logrando que nadie sospechase de él.

¿Cómo continuará esta historia? ¿Descubrirá Octavio que Saúl le tendió una trampa? Cada jueves tienes dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si quieres saber qué pasa, siempre puedes adelantarte a la emisión en atresplayer. ¡No te pierdas nada!

“Pido perdón por todo lo que hice y dije desde que llegué”: César se disculpa ante Octavio delante de todos

"Pido perdón por todo lo que hice y dije desde que llegué": César se disculpa ante Octavio delante de todos

"Os haré algo peor que la muerte": la amenaza de Halis a Pelin que la hace romper aguas

"Os haré algo peor que la muerte": la amenaza de Halis a Pelin que la hace romper aguas

Saúl Garza

La jugada maestra de Saúl: así fue cómo incriminó a Octavio por la muerte de Estrella

El amor y la rabia estallan entre Bahar y Evren en su pelea más intensa

El amor y la rabia estallan entre Bahar y Evren en su pelea más intensa: esta noche, en Renacer

Umay huye aterrada de dos acosadores y acaba atropellada
Renacer 13 de octubre

Umay huye aterrada de dos acosadores y acaba atropellada, ¿quién es el joven que la ha salvado?

Bahar, juzgada y culpada por la desaparición de su hija tras publicar su vídeo
Renacer 13 de octubre

La cara más cruel de las redes: Bahar, juzgada y culpada por la desaparición de su hija tras publicar su vídeo

Evren rompe su coraza para consolar a Bahar en su peor momento
Renacer 13 de octubre

"No te culpes": Evren rompe su coraza para consolar a Bahar en su peor momento

La tragedia ha obrado el milagro que parecía imposible: ha derrumbado el muro entre Bahar y Evren.

“¡No es Umay!”: el grito desesperado de Bahar al descubrir que la joven fallecida no es su hija
Renacer 13 de octubre

“¡No es Umay!”: el grito desesperado de Bahar al descubrir que la joven fallecida no es su hija

Justo cuando todo parecía perdido y Bahar se enfrentaba a la terrible noticia de la muerte de su hija, ha ocurrido un milagro.

Timur se rompe ante Tolga y se culpa de todo lo ocurrido

“Soy el peor padre del mundo”: Timur se rompe ante Tolga y se culpa de todo lo ocurrido

Evren pelea contrarreloj mientras Bahar teme perder a su hija

“¡La aorta está rota!”: Evren pelea contrarreloj mientras Bahar teme perder a su hija

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se enterará de la propuesta de matrimonio... ¡Y le pedirá explicaciones a Begoña!

