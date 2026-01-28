Paula se desahoga con Tasio y se da cuenta de que tiene una gran conexión con él

Paula no ha comenzado con buen pie en la casa de los De la Reina. La joven ha tenido algún que otro malentendido con Manuela y no acaba de sentirse una más como en la otra casa en la que trabajaba.

Sin embargo, en seguida se da cuenta de que tiene muy buena sintonía con Tasio, aunque él no le dice que es un De la Reina.

Ambos hablan de sus respectivos trabajos y Paula le cuenta cómo se siente en la casa. Además, hablan sobre el momento en el que Damián no se acordaba del nombre de la joven.

“Tu nombre es muy bonito”, le dice Tasio a Paula provocando en la joven una gran sonrisa. ¿Comenzará con ellos una buena amistad?