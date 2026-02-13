Cloe le confiesa a Valentina que mantiene una relación con alguien muy especial: “Es Marta De la Reina”

A pesar del secretismo y todo lo acontecido con la situación de la empresa, Marta y Cloe siguen su relación viento en popa. En ocasiones anteriores, a Cloe no le había hecho mucha gracia las confesiones de su amada sobre su relación, como cuando le habló a Digna de ella.

Los planes para celebrar el cumpleaños de Cloe giraban en torno a Valentina, la misteriosa amiga de la empresaria, pero ha habido un cambio de última hora. “Eres la única persona a la que le puedo contar esto” le ha aclarado Cloe.

La francesa le ha revelado su amor por Marta y la perplejidad de su amiga se ha dejado asomar en su rostro. A pesar de la sorpresa, Valentina le ha mostrado su apoyo, pero le ha advertido que “la forma en la que vives es peligroso”.

Cada vez más gente sabe lo de Marloe, ¿acabará llegando a oídos de quien no debe?