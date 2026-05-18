Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La llegada de Antoine Brossard amenaza el futuro de la fábrica

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Andrés y Valentina tratarán de normalizar su relación y hablarán del incidente que tuvieron el otro día. ¿Pondrán fin a este pequeño bache?

Mientras, Begoña advertirá a Nieves de que Don Agustín sigue detrás de cualquier pista que le lleve a conocer la verdad sobre el padre de Luz. ¿Estará la enfermera en peligro?

¡Carmen seguirá dando de que hablar en Toledo! La joven llamará a Marta para contarle la realidad de su marcha, mientras Tasio confesará a Don Agustín su infidelidad. ¿Cuál será la respuesta del párroco?

Además, Eduardo hará una amable visita a la pensión en la que se aloja Paula. ¿Podrá volver en algún momento a la casa familiar?

En otro orden de cosas, Fina y Damián vivirán un emotivo reencuentro en el que el padre de Marta se sincerará por sus errores del pasado.

Finalmente, la llegada de Antoine Brossard revolucionará la fábrica. El magnate se mostrará muy enfadado por el robo de lo camiones y tomará una drástica decisión que pondrá en peligro al futuro de la empresa. ¿De qué se tratará?

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