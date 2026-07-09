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Capítulo 600

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

La niñera da el primer paso en su nueva y maléfica estrategia para ganarse el cariño del pequeño y lograr que rechace a su verdadera madre.

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

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Ángela Rolo
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Beatriz parece que no se da por vencida y ha decidido que quiere robarle a Begoña todo lo que tiene… ¡incluido su hijo!

Después de la visita de Gabriel para calmar un poco las cosas entre ellos tras su última pelea, Beatriz parece no querer poner fin a sus ideas retorcidas, y aunque el director de la fábrica le ha dejado claras las cosas, ella quiere formar una familia con él.

En el momento que se queda a solas con Juanito, ha aprovechado para darle biberón con leche de fórmula a sabiendas de que a su madre no le gusta la idea. Beatriz quiere que el bebé sienta que ella es su verdadera madre y cree que, si consigue rechazar la leche materna, estará más cerca de lograrlo.

Además, Beatriz ha envuelto al pequeño con un paño con su olor para lograr desapegar a Juanito de su madre y conseguir que se acerque más a ella.

¿Descubrirá Begoña los planes de su niñera? ¿Surtirá efecto este malévolo plan? Sigue viendo Sueños de libertad para saber lo que pasa.

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