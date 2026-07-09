Capítulo 600 de Sueños de libertad; 9 de julio: Tasio reprime sus sentimientos hacia Paula, pero le ofrece un nuevo trabajo

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Begoña no se ha dejado manipular por las palabras de Gabriel y le ha dejado claro que lo que pasó entre ellos fue momentáneo e irreal y causado por sus mentiras.

Por otro lado, Marisol no puede creer que Nieves haya perdonado a Pablo y que el matrimonio siga unido tras su noticia.

Sin embargo, el director financiero le ha recalcado que no piensa abandonar su familia y que debe abandonar Toledo, una idea que a la joven no parece haberle gustado. ¿Cuál será su siguiente paso?

Mientras, en la fábrica, Tasio ha sorprendido a Paula al acercarse para preguntarle por su salud, y aunque ella ha insistido en que no quiere su ayuda, el hijo de Damián ha insistido en que conseguirá cambiarla de puesto. ¿Logrará cumplir con su promesa?

Precisamente, esto ha causado una discusión entre Tasio y su hermana, que se negado, por respeto a Carmen, a cambiar a la joven de puesto. Aunque han dejado la última decisión en manos de Claudia, ¿aceptará que Paula trabaje en la tienda?

En otro orden de cosas, Eduardo se ha decidido a visitar a Roque e intentar ser un apoyo para él tras la muerte de Federico, pero sin revelarle todavía su secreto. ¿Terminará confesando la verdad?

Además, por fin ha llegado la esperada reconciliación entre #Mafin. Marta ha abierto su corazón a la fotógrafa y han conseguido resolver sus dudas e inquietudes. ¡Lo que necesitábamos que llegara este momento!

Finalmente, Claudia y Miguel han tenido su esperada cita en el cine. La pareja ha vivido un romántico momento en el que han estado a punto de besarse, ¡pero Miguel no se ha atrevido a dar el paso! ¿Volverá a repetirse este momento?

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