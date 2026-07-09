Marta abre su corazón a Fina y sellan una emotiva reconciliación: “No me vas a perder nunca”

No han sido días fáciles para #Mafin, pero… ¡Habemus reconciliación!

Después de que Fina destapara las inseguridades de Marta y la hija de Damián se presentara en el nuevo piso de su pareja sin avisar, las jóvenes han vuelto a encontrarse para solucionar sus malentendidos encauzar el rumbo de su relación.

La fotógrafa no ha dudado en abrirse con su pareja y confesarle las dudas que le genera las continuas discusiones que llevan protagonizando desde hace días: “No entiendo por qué últimamente solo son desencuentros entre nosotras”.

Fina ha pedido a Marta que se sincere con ella y la joven De la Reina, tras disculparse por su haberle ocultado la llamada a Bianca, le ha desvelado que le impone la seguridad y la confianza con la que ha regresado a la colonia.

“Sientes que has perdido el poder en la relación porque ahora te miro de igual a igual”: La hija de Isidro ha entendido al instante la razón por la que Marta se siente insegura y no ha dudado en dejarle claro que tendrá que aprender a vivir con esta nueva faceta suya.

Tras esta incómoda, pero necesaria, conversación, la fotógrafa le ha agradecido su valentía y le ha prometido que, desde este momento, su relación va a ser más fácil: “No me vas a perder nunca”. ¡Qué ganas teníamos de que llegara este momento!

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