Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

Después descubrir que Andrés y Valentina han roto, los sentimientos de Begoña hacia él han vuelto a florecer y no es para menos, porque hace poco le confesó a Luz que seguía enamorada de él.

Esta vez, la joven ha soñado que Andrés la consolaba por las habladurías sobre su affaire con Eduardo… ¡admitiendo que incluso llegó a sentir celos!

Durante este ensueño, los jóvenes se han sincerado sobre su relación imposible, confesando el amor que sienten el uno por el otro, hasta que… ¡han terminado besándose!

Finalmente, Begoña ha vuelto a la realidad cuando Gabriel la ha despertado y se ha dado cuenta de que todo había sido un sueño. ¿Qué significará esto para la enfermera? ¿Se lo confesará a Andrés?

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