Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 600

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

Mientras tanto, Gabriel cree que su mujer ha tenido una pesadilla.

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6a4e309acb832400078c96cf|||Begoña, en shock… ¡descubre que Valentina y Andrés han roto su relación!]]

Publicidad

Después descubrir que Andrés y Valentina han roto, los sentimientos de Begoña hacia él han vuelto a florecer y no es para menos, porque hace poco le confesó a Luz que seguía enamorada de él.

Esta vez, la joven ha soñado que Andrés la consolaba por las habladurías sobre su affaire con Eduardo… ¡admitiendo que incluso llegó a sentir celos!

Durante este ensueño, los jóvenes se han sincerado sobre su relación imposible, confesando el amor que sienten el uno por el otro, hasta que… ¡han terminado besándose!

Finalmente, Begoña ha vuelto a la realidad cuando Gabriel la ha despertado y se ha dado cuenta de que todo había sido un sueño. ¿Qué significará esto para la enfermera? ¿Se lo confesará a Andrés?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

Miguel, a punto de besar a Claudia, pero… ¡en el último momento no se atreve a dar el paso!

Miguel, a punto de besar a Claudia, pero… ¡en el último momento no se atreve a dar el paso!

Marta abre su corazón a Fina y sellan una emotiva reconciliación: “No me vas a perder nunca”

Marta abre su corazón a Fina y sellan una emotiva reconciliación: “No me vas a perder nunca”

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!
Capítulo 600

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”
Compañera de Lola

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso?

El doctor Salazar y la sobrina de Manuela cada vez están más a gusto juntos.

Capítulo 599 de Sueños de libertad; 8 de julio: el miedo se apodera de Marta… ¡teme perder a Fina para siempre!
Capítulo 599

Capítulo 599 de Sueños de libertad; 8 de julio: el miedo se apodera de Marta… ¡teme perder a Fina para siempre!

La De la Reina comparte con Digna su gran preocupación: tiene miedo de que la fotógrafa no la perdone.

Beatriz pierde el control y le echa en cara a Gabriel que solo se preocupe por Begoña: “Tu familia soy yo”

Beatriz pierde el control y le echa en cara a Gabriel que solo se preocupe por Begoña: “Tu familia soy yo”

Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

Begoña, en shock… ¡descubre que Valentina y Andrés han roto su relación!

Begoña, en shock… ¡descubre que Valentina y Andrés han roto su relación!

Publicidad