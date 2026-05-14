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Capítulo 560

Álvaro le confirma a Beatriz que participó en el robo de los camiones y ella rompe con él: “Tú y yo hemos terminado”

La joven, cada vez desconfía más de su amante y toma una drástica decisión que le deja sin palabras.

Álvaro le confirma a Beatriz que participó en el robo de los camiones y ella rompe con él: “Tú y yo hemos terminado”

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Beatriz llevaba varios días sospechando que Álvaro podría ser cómplice o estar detrás del robo de los camiones de la fábrica.

Tras negarlo repetidas veces, a Álvaro no le queda más remedio que confirmarle sus peores sospechas a Beatriz.

“Lo he hecho para ganar dinero rápido y poder estar contigo”, le dice Álvaro a Beatriz que no puede ocultar su enfado.

Entonces llegan los reproches. Álvaro le deja caer que se está enamorando de Gabriel y ella explota.

Le dice que se marche él a Costa Rica y que no quiere seguir con él: “Tú y yo hemos terminado”, le dice. ¿Será el fin definitivo de su historia de amor?

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