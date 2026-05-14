Valentina y Andrés se besan y ella afirma estar preparada para dar un paso más: “No he estado más segura en mi vida”

Valentina y Andrés pasan cada vez más tiempo juntos. Parece que su relación va bien, aunque despacito.

La joven se apoya mucho en él y, sobre todo, después de la muerte de Rodrigo, su ex y el hombre que tanto daño le hizo.

Así tras una romántica noche, Andrés acompaña a Valentina a su habitación y allí se besan con pasión.

Valentina le dice a Andrés que está preparada para seguir adelante y dar un paso más en su relación, pero...¿lo conseguirá?