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Compañera de Lola

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”

La actriz se mete en el papel de Noa, una joven que sentirá mucha curiosidad por el equipo que conforman Ágata y Lola.

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”

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Marta Jorge
Publicado:

Sara Sanz nos presenta a Noa, su personaje en Ágata y Lola, la nueva serie de atresplayer que se estrena el próximo domingo 12 de julio. Es una chica apasionada por la informática y por su trabajo.

“Le gusta lo de descubrir esa pieza del puzle que falta”, nos cuenta la actriz, que ha explicado también que Noa es muy segura de sí misma y se siente muy cómoda con su vida.

Además de ser muy buena en su trabajo, motivo por el que lo disfruta aún más, la joven irá sintiendo cada vez más curiosidad por el equipo de trabajo que conforman las protagonistas. ¡Dale al play para conocer a Noa! ¡Y no te la pierdas el próximo 12 de julio en atresplayer!

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