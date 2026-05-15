Digna despide a Paula en plena crisis por la marcha de Carmen: “Esta tarde abandonarás la casa”

Paula está atravesando por el peor de sus momentos tras su llegada a la casa de los De la Reina. Después de que Carmen se marchara de Toledo y de que Tasio le dejara claro que no quiere saber nada de ella, Digna ha rematado esta dura semana anunciándole su fulminante despido.

La matriarca de los Merino-De la Reina ha sorprendido a Paula teniendo una dura charla con Manuela para comunicarle la peor de las noticias: “Lo que ha pasado es muy grave, no hay otra opción”.

Paula, consciente de que esto iba a ocurrir, se ha disculpado con la familia, pero Digna le ha dejado claro sus disculpas no sirven de nada: “Esta tarde abandonarás la casa, pasa por el despacho para recoger tu paga”, han sido las últimas palabras de la empresaria antes de marcharse y dejar a la asistenta llorando sin consuelo.

A la joven se le complica su futuro en la casa familiar, pero, sobre todo, su historia con Tasio. ¿Será este el fin de la historia de la joven?

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